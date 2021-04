Stöger über die finanziellen Probleme des FAK: “Der Verein unternimmt alles, das hinzukriegen”

via

via Sky Sport Austria

Beim FK Austria Wien soll der finanzielle Kollaps abgewendet werden, sportlich läuft es für die “Veilchen” momentan gar nicht so schlecht: Gegen die SV Ried (ab 20.25 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) möchten der FAK und Peter Stöger daheim den dritten Sieg im vierten Auftritt in der Qualifikationsgruppe feiern.

“Heraf hat Stabilität in die Mannschaft reingebracht”, sagte Stöger über die formstarke SV Ried. Über den immer wieder angeschlagenen Christoph Monschein meinte er: “Monschein hat eine schwierige Saison (…). Er ist nie körperlich in der Rhythmus reingekommen. Ich hoffe, dass er in den letzten Spielen nochmal angreifen wird.”

Das Chaos rund um den Verein? “Wir haben wenig positive Schlagzeilen gehabt”, gab der FAK-Coach zu, fügte aber an: “Es ist nicht so, dass von Außen die Leute sich Sorgen machen, sondern das ist auch Innen angekommen. Der Verein unternimmt alles, dass wir das hinkriegen.”