Stöger über Inter-Formhoch unter Inzaghi: „Haben einen Flow bekommen“

via Sky Sport Austria

Inter Mailand schafft sich durch den 2:0-Sieg über Lokalrivale Milan eine optimale Ausgangslage für das Rückspiel in der kommenden Woche. Sky Experte Peter Stöger sieht einen Aufwärtstrend unter Coach Simone Inzaghi und spricht einmal mehr die Kurzlebigkeit des Trainergeschäfts an.

„Wenn man sagt, das ist ein Wochengeschäft, dann geht’s in die Richtung. Die Saison war nicht überragend vom Gefühl her, aber die letzten Wochen haben sie einen Flow bekommen“, meint der ehemalige Bundesliga-Coach über Inters Erfolgsserie von sechs Siegen in Folge, obwohl Inzaghi im Saisonverlauf stark kritisiert wurde.

Sein Expertenkollege Marc Janko erkennt hierbei Parallelen zum Stadtrivalen: „Bei Milan war’s ähnlich, da war Pioli schon auf der Abschussliste.“

