Stöger über Lizenz-Problematik: “Gibt viele Zurufe”

Der FK Austria Wien will nach der Lizenz-Problematik zumindest sportliche Erfolge verbuchen. Vor dem Duell gegen den SKN St. Pölten (JETZT live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) äußerte sich Trainer Peter Stöger zur Situation seines Vereins

“Ich war in dieser Woche fokussiert auf den Sport. Rundherum gab es negative Schlagzeilen. Da ging es darum, dass ganz einfach mit den Spielern zu besprechen und den Fokus weiter auf den Spielen zu haben”, erklärt Stöger. Dennoch erkenne er aktuell erneut, “dass es viele Menschen gibt, die an diesem Klub hängen.”

Stöger: “Versuche mich nicht einzumischen”

Auch die Kritik der Fans und ehemaliger Spieler nimmt der Noch-FAK-Coach wahr: “Wenn die Situation beim Club so ist, wie sie momentan bei uns ist, gibt es wahnsinnig viele Ratschläge und Zurufe, was dann alles schlecht ist und was man alles besser machen müsste. Ich versuch’ mich nicht einzumischen, wenn es um Themen geht, wo ich außen vor bin.”

Pfeffer: “Schade, dass Stöger ab Sommer nicht mehr dabei ist”

Auch Sky-Experte Toni Pfeffer, der mit der Austria vier Meistertitel gewann, ist aufgrund der aktuellen Situation besorgt. Vor Stögers Verhalten hat er großen Respekt: “Hut ab generell vor Peter Stöger, er hat in den ganzen Zeiten wo die Stimmung nicht gut war, kein einziges böses Wort über diesen Verein verloren. Absolut schade ist, dass er ab Sommer nicht mehr dabei ist.”