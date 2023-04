Stöger über Lizenz-Verweigerung für Austria Wien: „Bin jetzt nicht so wahnsinnig überrascht“

Sky Experte Peter Stöger hat sich im Vorfeld des 339. Wiener Derbys (JETZT LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X Traumpass) über die Lizenz-Problematik der Wiener Austria geäußert.

„Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig überrascht“, sagte Stöger und meinte über die scharfe Reaktion der Austria nach der Lizenz-Verweigerung: „Ob man sich einen Gefallen getan hat nach außen hin von Seiten der Austria – das wage ich zu bezweifeln. Das hätte ich so nicht gemacht. Man hat gesehen, dass Kommunikation in den letzten Monaten nicht die Stärke der Austria gewesen ist. Ich finde auch, dass man es in dem Fall nicht gut gemacht hat.“