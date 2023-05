via

via Sky Sport Austria

Austria Klagenfurt droht der Verlust von Geschäftsführer Sport Matthias Imhof. Der 54-Jährige soll vor einem Sommerwechsel zum SV Sandhausen stehen – egal in welcher Liga der Verein in der kommenden Saison steht. Drei Runden vor Schluss stehen die Sandhausener am vorletzten Tabellenplatz. Sky Experte Peter Stöger könnte einen Wechsel nachvollziehen.