Stöger: Schiri-Entscheidungen bei Salzburg vs. Austria „waren nicht glücklich“

via

via Sky Sport Austria

Schiedsrichter und VAR standen beim turbulenten 3:3-Remis zwischen Tabellenführer Red Bull Salzburg und der Wiener Austria (Spielbericht + VIDEO-Highlights) einmal mehr im Mittelpunkt. Sky-Experte Peter Stöger reagierte auf die zwei strittigen Szenen während der Partie: der späte Elfmeter für die „Bullen“ und die nicht gegebene Rote Karte für Nicolas Capaldo für ein Foulspiel an Doron Leidner, bei dem sich dieser verletzte.

„Wenn es der direkte Zweikampf gewesen wäre, gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, dass es Rot ist. Das Einzige, was ich ihm zugutehalten kann, ist, dass er ihn (Leidner, Anm.) gar nicht gesehen hat. Ich denke, dass er keine rote Karte gezückt hat, weil es ihm quasi passiert ist und gar keine Absicht dabei war“, so Stöger über das Foul von Capaldo an Leidner.

Über den Elfmeter für Salzburg in der 89. Minute sagte der Sky-Experte: „Das ist kein Elfmeter. Capaldo sucht den Weg zum Austria-Spieler. Wenn der Austria-Spieler gleich fällt, gibt es wahrscheinlich Foul von Capaldo. Das ist kein Vergehen, wo man Elfmeter geben darf.“