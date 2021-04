Stöger über untergriffige Kritik gegen Kraetschmer: “Geht mir auf die Nerven”

Torloses Remis zwischen Austria Wien und der Admira (Spielbericht + VIDEO-Highlights). FAK-Coach Peter Stöger äußerte sich im Sky-Interview nach der Partie.

“Der Punkt war auf jeden Fall verdient für die Admira, weil sie frischer waren”, meinte Stöger, der seine Mannschaft aber verteidigte: “Ich glaube wir haben gezeigt, dass die Moral in dieser Truppe gut ist.” Außerdem hatte Stöger eine Botschaft über die zahlreichen Kommentare im Internet, die in den vergangenen Wochen gegen den Vorstandsvorsitzenden Markus Kraetschmer aufgetaucht sind:

“Was ich nicht aushalte, ist diese oberflächliche Untergriffigkeit. Das ist etwas, das mir so dermaßen auf die Nerven geht. Es gibt so wenige Dinge, wo du dich in Wahrheit noch wehren kannst, weil über soziale Medien hast du keine Möglichkeit. Das ist leider der Zeitgeist. Das ist komplett gegen das, wofür ich stehe.”