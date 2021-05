Stöger-Vertreter Fallmann: “Es war insgesamt über 90 Minuten zu wenig”

Jochen Fallmann, Vertreter des an Corona erkrankten Stöger, zeigte sich nach der 1:2-Niederlage in Altach besonders mit dem Auftreten seiner Mannschaft nicht zufrieden.

“Wir haben in der ersten Hälfte nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Da war Altach griffiger und besser. In der Halbzeit haben wir ein bisschen was korrigiert. Alles in allem war es aber über 90 Minuten zu wenig, um hier etwas Zählbares mitzunehmen”, sagte Fallmann nach Spielende im Sky-Interview.