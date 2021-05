Stöger: “Wir wollen Erster bleiben”

via

via Sky Sport Austria

Der FK Austria Wien hat in der 31. Runde der Tipico Bundesliga mit 2:1 gegen den SKN St. Pölten gewonnen und damit das Ticket im Europacup-Play-off fix. Die “Veilchen” liegen punktegleich mit dem TSV Hartberg an der Spitze der Qualigruppe. In der ausstehenden Runde kann die Austria sich das Heimrecht im Play-off sichern.

Trainer Peter Stöger nach dem Sieg gegen St. Pölten: „Jetzt haben wir zwei, drei Tage, wo wir durchatmen können, wir wollen Erster bleiben und das Heimrecht haben. Du darfst dich jetzt nicht zurücklehnen, es geht Schlag auf Schlag, Dosierung und dann voller Fokus auf die Spiele zu haben.“