Verschärft Glasner die Reds-Krise? Liverpool gegen Crystal Palace im Carabao Cup am Mittwoch live bei Sky

FC Liverpool gegen Crystal Palace am Mittwoch ab 20:35 Uhr auf Sky Sport Premier League

Mit Sky Stream live dabei sein

Am Mittwoch hat Oliver Glasner die Chance, den amtierenden englischen Meister, den FC Liverpool, noch weiter in die Krise zu stürzen. In der vierten Runde des Carabao Cup trifft Glasner mit Crystal Palace auswärts auf die Reds, die sich am Wochenende erneut geschlagen geben mussten und in der Liga die letzten vier Spiele verloren haben. Bereits zweimal konnte der Österreicher mit seinem Team das Star-Ensemble von Arne Slot bezwingen – einmal im Community Shield und einmal in der Liga. Kann Crystal Palace das Formtief von Liverpool nutzen und den dritten Sieg in dieser Saison einfahren? Fans sehen das Spiel am Mittwoch ab 20:35 Uhr live.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Die 4. Runde des Carabao Cup live bei Sky Sport:

Mittwoch, 29.10.:

20:35 Uhr: FC Liverpool – Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League

Bild: Imago