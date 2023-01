via

via Sky Sport Austria

Samantha Stosur nimmt nach den am Montag beginnenden Australian Open Abschied vom Profi-Tennis. Die 38-jährige Australierin tritt in ihrer Heimat im Doppel und im Mixed an.

Stosur gewann 2011 die US Open und stand 2010 im Finale der French Open. Außerdem holte sie vier Grand-Slam-Titel im Doppel und drei im Mixed.

(APA) / Bild: Imago