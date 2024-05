Golfer Sepp Straka hat die Wells Fargo Championship in Charlotte im US-Staat North Carolina als Achter beendet.

Nach einem schlechten Start in seine Schlussrunde am Sonntag schien sich der Österreicher mit zwei Birdies zu erfangen, ehe er am letzten Loch noch ein Bogey schreiben musste. Straka schloss nach einer 74er-Runde mit gesamt 280 Schlägen und vier unter Par ab. Der Sieg ging an den Nordiren Rory McIlroy.

(APA) / Artikelbild: Imago