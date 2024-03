Straka bei Arnold Palmer Invitational nach erster Runde Achter

Sepp Straka hat sich nach der ersten Runde der mit 20 Millionen Dollar Preisgeld dotierten Arnold Palmer Invitational der Golfprofis auf den achten Platz gesetzt.

Der 30-Jährige schrieb am Donnerstag (Ortszeit) beim prominent besetzten Turnier in Orlando (Florida) drei unter Par an. Straka startete mit zwei Bogeys auf den ersten sechs Löchern schlecht, ließ danach aber fünf Birdies folgen. Das Ranking führt vorerst der Ire Shane Lowry mit insgesamt sechs unter Par an.

Titelverteidiger Kurt Kitayama war unter 69 Startern nach der ersten Runde nur Vorletzter, auch der Nordire Rory McIlroy und der Engländer Tommy Fleetwood müssen um den Cut bangen. Die Top 50 nach zwei Runden qualifizieren sich für das Wochenende.

(APA) / Bild: Imago