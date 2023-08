Straka bei FedEx-Cup abgeschlagen

Für Sepp Straka haben die FedEx-Cup-Play-offs der 70 besten Golfer der PGA-Saison nicht nach Wunsch begonnen.

Der British-Open-Zweite startete nach u.a. zwei im Wasser gelandeten Bällen nur mit einer 72er-Runde ins Turnier in Memphis und in Runde zwei am Freitag gelang ihm auch nur eine 73. Womit der Wiener mit fünf über Par nur an 69. und vorletzter Stelle liegt.

Die Play-offs gehen ohne Cut in Szene. Gespielt werden drei Turniere zum Abschluss der Tour Championships. Bei den kommenden beiden sind nur noch die Top 50 respektive die Top 30 startberechtigt. An der Spitze nach zwei Runden liegt der US-Amerikaner Lucas Glover mit 130 Strokes (10 unter Par), einen Schlag vor Landsmann Jordan Spieth.

Den FedEx-Cup gibt’s täglich live auf Sky Sport Golf und im Livestream auf unserer Website!

(APA)

Bild: Imago