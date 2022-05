Straka bei PGA Championship am Ende des Wochenendfeldes

Der Austro-Amerikaner Sepp Straka wird die PGA Championship der Profi-Golfer in Tulsa/Oklahoma wohl als Letzter des Wochenendfeldes abschließen. Mit einer 76er-Runde war der 29-Jährige am Sonntag in der vierten Runde nur um drei Schläge besser als am Vortag und belegte so mit gesamt 298 Schlägen Rang 78. Straka hatte mit drei Birdies und einem Bogey begonnen, auf der „back nine“ kassierte er bei einem Birdie noch ein Doppelbogey und drei weitere Bogeys.

Der auf dem Par-70-Kurs des Southern Hills Country Club nach dem „Moving Day“ auf Rang 36 gelegene Burgenländer Bernd Wiesberger war nach fünf Löchern mit eins unter Par unterwegs. Die Spitzenspieler hatten noch nicht abgeschlagen.

(APA) / Bild: Imago