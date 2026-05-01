Straka bei PGA-Topturnier in Miami zum Auftakt 15.

Golf-Ass Sepp Straka hat sich beim topbesetzten PGA-Signature-Turnier in Miami zum Auftakt in den Top 15 platziert.

Österreichs Nummer eins spielte am Donnerstag am „Blue Monster“-Kurs des Trump National Doral eine 70er-Runde (2 unter Par) und ist damit bei dem 20-Mio.-Dollar-Event vorerst geteilter 15. Vier Birdies standen zwei Bogeys gegenüber, ein besseres Ergebnis vergab Straka durch einen Wasserschlag am Schlussloch. In Führung liegt Cameron Young aus den USA (8 unter).

(APA)/Beitragsbild: GEPA