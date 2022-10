Straka bei PGA-Turnier in Chiba verbessert – Nemecz im Cut

Österreichs Golf-Aushängeschild Sepp Straka hat sich beim PGA-Turnier in Chiba/Japan mit einer 68er-Runde am Freitag verbessert gezeigt.

Der 29-jährige Wiener kletterte in der Gesamtwertung nach einer 72 zum Auftakt mit gesamt 140 Schlägen (Par) auf Rang 49. Beim Andalucia Masters auf der World Tour hat unterdessen Lukas Nemecz den Cut nach einem guten zweiten Tag problemlos geschafft. Der Steirer geht mit Chancen auf einen Top-10-Platz ins Wochenende.

In Japan gelangen Straka in Runde zwei auf dem Par-70-Kurs insgesamt fünf Birdies, allerdings waren auch ein Bogey sowie ein Doppel-Bogey dabei. In Führung lagen die beiden US-Amerikaner Andrew Putnam und Rickie Fowler (10 unter Par).

Nemecz benötigte auf dem Par-21-Platz im Real Club Valderrama im spanischen Sotogrande nach einer 70 am Vortag diesmal 69 Schläge. Der Steirer spielte fünf Birdies bei einem Bogey sowie einem doppelten Schlagverlust am 18. Loch. Er hält damit bei 3 unter Par bzw. dem geteilten elften Rang. An der Spitze lag ein Trio mit 9 unter Par.

Bernd Wiesberger ist indes auf der LIV-Tour in Jeddah in Saudi-Arabien im Einsatz und legte dort eine 68er-Runde (2 unter Par) aufs Grün. Neben drei Birdies bei drei Bogeys gelang dem Burgenländer auch ein Eagle, also ein doppelter Schlaggewinn. Er rangiert damit unter 48 Teilnehmern auf Position 16. Es führte US-Profi Brooks Koepka, der den Kurs in nur 62 Schlägen bewältigte.

(APA)/Bild: Imago