Österreichs Golf-Aushängeschild Sepp Straka hat sich beim PGA-Turnier in Chiba/Japan mit einer 68er-Runde am Freitag verbessert gezeigt. Der 29-jährige Wiener kletterte in der Gesamtwertung nach einer 72 zum Auftakt um ein paar Plätze auf Rang 49.

In der zweiten Runde gelangen Straka auf dem Par-70-Kurs insgesamt fünf Birdies, allerdings waren auch ein Bogey sowie ein Doppel-Bogey dabei. In Führung lagen die beiden Amerikaner Andrew Putnam und Rickie Fowler (10 unter Par).

