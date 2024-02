Straka bei PGA-Turnier in Pebble Beach leicht verbessert

Golf-Profi Sepp Straka hat sich beim PGA-Tour-Turnier im kalifornischen Pebble Beach auf der dritten Runde leicht verbessert.

Der 30-Jährige schrieb am Samstag (Ortszeit) eine 68er-Runde an und schob sich damit um acht Plätze auf den geteilten 26. Rang vor. Auf die Top Ten fehlen Straka vor der Schlussrunde vier Schläge. An der Spitze liegt der US-Amerikaner Wyndham Clark, der seine Runde mit zwölf unter Par beendete. Mit seiner 60 markierte Clark einen Kurs-Rekord.

(APA) / Bild: Imago