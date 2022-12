Straka bei Shootout-Debüt vorerst Vierter

Golfprofi Sepp Straka hat beim mit 3,8 Millionen Dollar dotierten QBE Shootout in Naples (Florida) am Freitag ein gutes Debüt abgeliefert. Zum Auftakt erzielte der 29-jährige Österreicher an der Seite des US-Amerikaners Brian Harman im Scambling-Bewerb eine 60er-Runde (12 unter Par). Das Duo liegt damit auf dem geteilten vierten Rang, vier Schläge hinter Charley Hoffman und Ryan Palmer (beide USA).

Bei dem zur PGA-Tour gehörenden, dreitägigen Turnier treten zwölf Zweierteams in den Formaten Scramble, Alternate Shot und Fourballs gegeneinander an. Straka nimmt das erste Mal an dem Event teil, sein Partner Harman weiß hingegen, wie man das Shootout gewinnt. Vor vier Jahren kassierte er hier den satten Sieger-Scheck.

(APA)/Bild: IMAGO