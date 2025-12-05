Straka bei topbesetztem Bahamas-Turnier in Führung

Österreichs Golf-Star Sepp Straka hat einen ausgezeichneten Start in die mit fünf Millionen US-Dollar dotierte Hero World Challenge auf den Bahamas verzeichnet.

Der 32-Jährige spielte am Donnerstag beim topbesetzten Einladungsturnier von Tiger Woods eine makellose 66er-Runde (6 unter Par) und liegt damit ganz vorne. Die Führung teilt sich der Ryder-Cup-Sieger mit vier US-Amerikanern, darunter die Stars Scottie Scheffler und J.J. Spaun.

Straka & Wiesberger starten stark in Turniere

Bernd Wiesberger hat derweil bei den Australian Open in Melbourne souverän den Cut geschafft. Der Burgenländer liegt nach zwei Runden bei 4 unter Par auf Rang 18. Auf eine Top-Ten-Platzierung fehlen derzeit zwei Schläge. Erneut den Sprung ins Wochenende verpasst hat hingegen Maximilian Steinlechner (125.). Die erste Runde beim LPGA-Qualifikationsturnier in Mobile/Alabama mit Emma Spitz fiel unterdessen ins Wasser, da der Platz nach starken Niederschlägen unbespielbar war. Das 90-Loch-Event verlängert sich somit bis Dienstag

