Straka beim Ryder Cup dabei? Europa-Kapitän Donald gibt Update

Europas Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald wollte sich am Dienstag im Golfclub Gut Altentann nicht in die Karten blicken lassen.

Der englische Elite-Golfer, der bei der Austrian Alpine Open ab Donnerstag abschlägt, wehrte Fragen, ob die Nominierung von Österreichs Nummer eins Sepp Straka für den prestigeträchtigen Kontinentalvergleich schon fix sei, höflich ab. „Ich mag nicht zu früh irgendetwas versprechen“, sagte der 47-Jährige, der mit den Europäern 2023 in Rom triumphierte.

„Es ist für die Spieler viel besser, wenn es nicht garantiert ist, dass sie im Team sind. So müssen sie jede Woche rausgehen und es sich verdienen“, meinte Donald. „Sepp hat sicherlich bereits viel getan, um sich den Platz zu verdienen. Aber es gibt auch noch viel Golf zu spielen – zwei Majors, große Turniere. Es sind noch viele Punkte zu holen. Ich glaube, Sepp weiß das. Wann immer ich ihn sehe, reden wir miteinander über die Möglichkeiten. Das ist das, was ich als Kapitän tun kann.“

Den Ryder Cup seht ihr ab 25. September live und exklusiv bei Sky Sport Golf – streame mit Sky X!

In Rom war Straka Teil des Siegerteams, das die US-Stars mit 16,5:11,5 Punkten bezwang. „Sepp hat seine Rolle damals sehr gut angenommen. Er ist nun einer der Topspieler der Welt, der auf dem höchsten Level spielt. Er hat heuer zwei Mal gewonnen auf der PGA-Tour„, betonte Donald. Allerdings zählte der Sieg zu Jahresbeginn im kalifornischen La Quinta nicht für die Ryder-Cup-Wertung, da zeitgleich auf der DP World Tour ein sogenanntes Rolex-Turnier in Dubai stattfand. „Das war Pech. Aber das wird dennoch berücksichtigt. Er steht ja bereits sehr hoch im Ranking, er ist auf einem guten Weg“, meinte der Europa-Kapitän.

Großes Lob für Straka

Für den 32-jährigen vierfachen Sieger auf der PGA-Tour hatte Donald viel Lob im Gepäck. „Sepp ist ein sehr, sehr konstanter Golfer und eine wunderbare Person. In Rom war er jemand, der zum Erfolg beigetragen hat. Beim Ryder Cup sind alle talentiert, aber es geht darum, Punkte zu machen. Da hatte er seinen Anteil.“ Außerdem habe Straka Österreich auf die globale Golf-Karte gebracht.

Insgesamt habe er 20 bis 25 Spieler im Visier für das Ryder-Cup-Auswärtsspiel Ende September in New York, erklärte der Engländer. Im Ranking liegt Straka derzeit auf Rang fünf und wäre damit fix qualifiziert. Und selbst wenn der gebürtige Wiener noch aus den Top 6 rutschen sollte, dürfte Donald beim Captain’s Pick nur schwer am Weltranglistenneunten vorbeikommen.

(APA)

Bild: Imago