via

via Sky Sport Austria

Golfprofi Sepp Straka hat am Schlusstag des mit 7,1 Millionen Dollar dotierten US-PGA-Turniers in Hilton Head seine schlechteste Runde gespielt.

Der in den USA lebende Wiener benötigte auf dem Par-71-Kurs 75 Schläge und fiel damit in der Endwertung auf einen Platz rund um 60 zurück. Straka musste am Sonntag gleich fünfmal ein Bogey notieren und kam gesamt auf eins über Par.

(APA)

Bild: Imago