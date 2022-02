via

Golfprofi Sepp Straka muss sich nach mäßiger erster Runde beim Phoenix Open der PGA-Tour steigern, um den Cut zu schaffen. Der 28-jährige Austro-Amerikaner benötigte am Donnerstag bei dem 8,2-Millionen-Dollar-Turnier in Scottsdale 72 Schläge (1 über Par) und rangierte damit an der 85. Stelle. Der US-Amerikaner Sahith Theegala führte mit sieben unter Par nach 16 Löchern, ehe er wegen Dunkelheit gestoppt wurde.

Titelverteidiger Brooks Koepka (USA) war zwei Schläge zurück Dritter.

