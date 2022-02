via

via Sky Sport Austria

Für Golfprofi Sepp Straka ist das PGA-Tour Turnier in Scottsdale in Arizona am Sonntag mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen.

Der 28-jährige Austro-Amerikaner spielte zum Abschluss eine 78er-Runde, also sieben über Par. Mit auch gesamt sieben über Par schloss Straka das mit 8,2 Mio. Dollar dotierte Event auf Rang 66 ab, nur ein Spieler im Cut lag noch hinter ihm. Den Turniersieg holte sich Scottie Scheffler im Stechen gegen seinen US-Landsmann Patrick Cantlay.

(APA) / Bild: Imago