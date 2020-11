Straka in Houston vor Schlusstag auf Rang vier

via

Golfprofi Sepp Straka liegt beim PGA-Turnier in Houston nach einer starken 66er-Runde weiter in Schlagdistanz zum Führenden.

Der gebürtige Wiener geht nach seiner besten Runde auf dem Par-70-Kurs des mit 7 Millionen Dollar dotierten Turniers als Vierter mit zwei Schlägen Rückstand auf den in Führung liegenden Sam Burns (USA/201 Schläge) in den Schlusstag. Auf dem 2. Rang liegen Jason Day und Carlos Ortiz mit je 202 Schlägen. Im Vorjahr war Straka in Houston Vierter geworden.

