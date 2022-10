via

Profigolfer Sepp Straka hält sich beim mit 7,9 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier in Jackson/Mississippi weiter im Spitzenfeld. Der 29-jährige Österreicher lag am Samstag (Ortszeit) nach Abschluss der dritten Runde mit insgesamt 12 unter Par nach wie vor auf Platz 3.

Straka lieferte am Samstag eine 69er-Runde mit 4 Birdies und einem Bogey. In Führung liegt mit insgesamt 15 unter Par der Amerikaner Mark Hubbard, der sich mit einer 65-Runde an die Spitze schob.

