Sepp Straka ist beim Stopp der PGA-Tour in Los Angeles verhalten gestartet. Der Golf-Profi mit österreichischen Wurzeln brachte am Donnerstag im Riviera Country Club in Pacific Palisades eine 74er-Runde (3 über Par) auf die Karte. Einem starken Beginn mit einem Birdie folgten vier Bogeys bis zum neunten Loch, am Ende musste er sich mit dem 97. Rang begnügen. In Führung liegt der Chilene Joaquin Niemann mit 63 Schlägen (8 unter Par).

(APA) / Bild: Imago