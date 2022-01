Straka in San Diego vor Schlussrunde auf Platz 13

Golfer Sepp Straka ist beim Farmers Insurance Open in San Diego weiter auf dem Vormarsch.

Österreichs Olympia-Starter von Tokio verbesserte sich am Freitag mit einer 67er-Runde (5 unter Par) auf dem Südkurs von Torrey Pines auf den geteilten 13. Platz. Der Longhitter hat nur einen Schlag Rückstand auf die Top Ten und vier auf das Führungsduo, den US-Amerikaner Will Zalatoris und den Australier Jason Day. Die Schlussrunde findet bereits am Samstag (Ortszeit) statt.

Das gesamte Turnier wurde einen Tag vorgezogen, damit es bei den TV-Übertragungszeiten keine Konkurrenz mit den beiden Conference-Championship-Spielen der NFL gibt.

(APA)

Bild: Imago