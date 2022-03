Straka konnte bei Players Championship nur zwei Löcher spielen

Mehr mit Warterei beschäftigt als auf dem Golfplatz zugange ist Sepp Straka am ersten Tag der Players Championship in Florida gewesen.

Der Austro-Amerikaner konnte am Donnerstag bei dem PGA-Event nur zwei Löcher durchspielen, da die erste Runde zunächst wegen Gewittergefahr mehrere Stunde unterbrochen war und dann bald nach der Rückkehr auf den Kurs in Pontre Vedra Beach um 18.30 Uhr (Ortszeit) die Dunkelheit einsetzte.

Nach einem Birdie auf dem elften Loch liegt Straka, der auf den Back Nine begann, bei 1 unter Par. Das ergibt den vorerst wenig aussagekräftigen 40. Platz. Von den Spielern, die eine komplette Runde spielen konnten, liegen der Brite Tommy Fleetwood und der US-Amerikaner Tom Hoge mit jeweils 6 unter Par in Führung. Der Spielbetrieb soll am Freitag um 7.15 Uhr in der Früh (Ortszeit) wieder aufgenommen werden.

(APA) / Bild: Imago