Straka nach erstem Tag in Illinois an 30. Stelle

Golfprofi Sepp Straka ist am Donnerstag nur mit einer 71er-Runde in die BMW Championship in Olympia Fields (US-Bundesstaat Illinois) gestartet und damit vorerst 30. Beim zweiten Play-off-Turnier im FedExCup sind ja nur noch die 50 Besten im Ranking am Start und diese wollen die Top 30 für das Finale in Atlanta erreichen.

Straka braucht nun ein gutes Ergebnis, ist er nach einem weniger guten Abschneiden in Memphis in diesem Ranking doch auf Position 24 abgerutscht.

Das Doppelbogey vom ersten Tag auf der Neun sollte also die Ausnahme bleiben, will Straka auch beim Finale dabei sein. An der Spitze liegen nach dem ersten Tag Rory McIlroy und Open-Champion Brian Harman (USA) mit je 65 Schlägen.

(APA) / Bild: Imago