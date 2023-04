Straka nach Masters-Auftakt in Schlagdistanz

Golf-Profi Sepp Straka hat sich nach einem schwierigen Start mit einem starken zweiten Teil seiner Auftaktrunde beim Masters in Augusta (live auf Sky Sport Golf – streame das Turnier mit dem SkyX-Traumpass) ins Vorderfeld gesetzt. Der 29-jährige Wiener spielte am Donnerstag eine 70er-Runde und lag mit 2 unter Par nach dem ersten Tag auf Rang 17. Auf das führende Trio – Viktor Hovland aus Norwegen, der Spanier Jon Rahm und US-Mann Brooks Koepka – fehlten ihm fünf Schläge. Titelverteidiger Scottie Scheffler ist mit 4 unter Par Sechster.

Straka hatte beim ersten Major-Turnier des Jahres im legendären Augusta National Golf Club in Georgia einen Fehlstart hingelegt. Sein erster Abschlag ging weit daneben, es folgte ein Doppelbogey. Auf den ersten neun Löchern verzeichnete der Weltranglisten-33. zwei weitere Schlagverluste bei nur einem Schlaggewinn. Auf den Spielbahnen Nummer 12 bis 16 legte Straka aber eine Birdie-Serie hin und kam letztlich mit zwei Schlägen unter Platzstandard ins Clubhaus.

Das rot-weiß-rote Golf-Ass sprach danach von einem „Spiel zweier Hälften“. „Auf den ersten Neun habe ich den Ball eigentlich nicht schlecht getroffen, aber es ist einfach nichts zusammengekommen. Da ist es dann wichtig, nicht zu resignieren“, erklärte Straka gegenüber dem Portal „Golf Post“. „Auf den zweiten Neun ist es dann ziemlich gut gegangen. Der Putter ist heiß geworden und ich hab es ausgenutzt. Es sind viele Birdies auf diesem Golfplatz möglich“, sagte der 29-Jährige, der beim Training am Montag das Publikum mit einem Hole-in-One verzückt hatte.

Keinen optimalen Start erwischt hat der Nordire Rory McIlroy, der in Augusta auf seinen Karriere-Grand-Slam losgeht. Der 33-Jährige spielte eine Par-Runde und lag mit sieben Schlägen Rückstand auf Platz 37.

In der ersten Runde litten die Fans vor allem mit Superstar Tiger Woods. Der 15-fache Major-Sieger, der erst sein zweites Turnier in diesem Jahr bestreitet, hatte von Beginn an zu kämpfen und rettete am Ende eine 74er-Runde. Das bedeutete vorerst Rang 54. „Heute war der richtige Zeitpunkt, um die Runde unter Par zu spielen, und das ist mir nicht gelungen“, zeigte sich der 47-Jährige selbstkritisch. Den Cut hat der fünffache Gewinner des begehrten „Green Jacket“ beim Masters in seiner Karriere noch nie verpasst.

In den folgenden Tagen müssen die Golfer mit dürftigen Wetterbedingungen rechnen, für Freitag sind Regen und Gewitter vorhergesagt. Am Wochenende wird es zudem deutlich kühler in Augusta mit starkem Regen am Samstag und weiteren Schauern für die Finalrunde am Sonntag.

(APA) / Bild: Imago