Straka nach Niederlage im Stechen: „Mein Spiel ist sehr gut beinander“

via Sky Sport Austria

Sepp Straka holte sich bei der Sanderson Farms Championship den starken 2. Platz. Der 29-jährige Österreicher musste sich dabei erst am zweiten Extraloch im Stechen dem Kanadier Mackenzie Hughes geschlagen geben. Im Interview nach dem Turnier zeigte sich Straka mit seinem Auftritt „im Großen und Ganzen zufrieden“.

Straka kann bisher auf eine sehr starke Saison zurückblicken, die er mit dem Turniersieg beim Honda Classic krönen konnte. Der zweite Platz gestern war bereits die vierte Top3-Platzierung in dieser Saison. Dadurch verbesserte sich Straka in der Weltrangliste auf den 26. Platz, was ein neues Karrierehoch für den gebürtigen Wiener bedeutet.

Zu den VIDEO-Highlights von der 4. Runde der Sanderson Farms Championship.