Straka nach Sieg bei World Championships mit Aufstiegschance

Golf-Profi Sepp Straka hat am Donnerstag nach der knappen Auftakt-Niederlage am Tag davor bei den World Golf Championships in Austin/Texas seine Aufstiegschance bewahrt. Der Austro-Amerikaner besiegte im zweiten Match seiner Gruppe den US-Amerikaner Will Zatoris mit 4 & 2. Nun musste am Freitag ein weiterer Sieg über dessen Landsmann Cameron Tringale her und Straka braucht zudem auch noch Schützenhilfe.

Denn Zatoris muss Viktor Hovland im zweiten Gruppenmatch bezwingen. Dann würde ein sogenanntes „hole by hole“-Play-off zwischen dem Trio Straka, Hovland und Zatoris über den Aufstieg entscheiden. Nur der Gruppensieger kommt unter die besten 16. Bisher ist es noch keinem Österreicher gelungen, bei einem WGC-Turnier die Gruppenphase zu überstehen.

(APA)

Bild: Imago