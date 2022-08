via

via Sky Sport Austria

Die Tour Championship in Atlanta musste aufgrund von Gewitter am dritten Tag unterbrochen werden. Einige Spieler konnten ihre Runde nicht fertig spielen und müssen diese Bahnen an Tag 4 nachholen. Österreicher Sepp Straka konnte mit einer soliden Runde mit 6 unter Par nach 17 Loch auf Platz 5 vor rutschen.