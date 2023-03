Straka-Out bei Match-Play-WM, Schwab in Puntacana auf Cut-Kurs

via

Für Sepp Straka ist das Aus bei den World Golf Championships im Match-Play-Format nach der zweiten Niederlage Gewissheit.

Der 29-jährige Österreicher unterlag am Donnerstag (Ortszeit) in Austin/Texas auch Davis Thompson (USA) mit 4 und 3 und kann vor seinem letzten Spiel in der Viergruppe den für den Aufstieg nötigen ersten Platz nicht mehr erreichen.

Matthias Schwab fand sich beim PGA-Tour-Turnier in Puntacana (Dominikanische Republik) kurz vor Rundenabschluss auf dem geteilten 26. Platz wieder. Der 28-Jährige spielte beim Auftakt auf dem Par-72-Kurs eine 71.

Nemecz in Südafrika vorerst 80.

Lukas Nemecz wiederum eröffnete das DP-World-Tour-Turnier im südafrikanischen Johannesburg mit einer 70er-Runde (2 unter Par). Dem Grazer gelangen drei Birdies bei einem Bogey. Das reichte zum Auftakt vorerst nur zu Rang 80 bei dem mit 1,5 Mio. Dollar dotierten Bewerb. In Führung lagen die Lokalmatadoren Darren Fichardt und Martin Vorster (je 8 unter Par).

