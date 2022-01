via

via Sky Sport Austria

Golf-Profi Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in San Diego doch noch den Cut geschafft.

Sieben Birdies bei nur einem Bogey trugen den Austro-Amerikaner am Donnerstag (Ortszeit) in Südkalifornien zu einer 66er-Runde. Damit machte er 78 Plätze gut und ist nun mit insgesamt 139 Schlägen (5 unter Par) auf dem geteilten 35. Rang. In Führung liegt das Trio Justin Thomas, Adam Schenk (beide USA) und Jon Rahm (ESP) mit jeweils 131. Alle drei spielten ihre zweite Runde auf dem Nordkurs.

(APA) / Bild: Imago