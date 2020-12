via

via Sky Sport Austria

Golfprofi Sepp Straka hat beim PGA-Turnier im mexikanischen Playa del Carmen auch am dritten Tag seine Aufholjagd fortgesetzt.

Nach schlechtem Auftakt (73) und Cut dank einer 68 legte der gebürtige Wiener am Samstag eine 67 nach. Damit machte Straka weitere 20 Plätze gut und geht am Sonntag als 43. in die Schlussrunde.

(APA).

Beitragsbild: Getty Images.