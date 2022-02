Golfprofi Sepp Straka ist verhalten in das PGA-Turnier in Palm Beach Gardens gestartet. Der Austro-Amerikaner spielte mit 71 Schlägen eins über Par und lag damit vorerst im Mittelfeld in der Nähe der Cutmarke. Matthias Schwab begann seine Auftaktrunde in Florida erst am Donnerstagabend (MEZ).

(APA) / Bild: Imago