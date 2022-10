Der österreichische Golf-Profi Sepp Straka ist mit einer Par-Runde in das PGA-Turnier in Ridgeland/South Carolina gestartet. Der gebürtige Wiener benötigte am Donnerstag 71 Schläge und lag damit auf Rang 44. Straka schaffte drei Birdies, ein Doppel-Bogey auf Bahn zehn und ein Bogey am vorletzten Loch warfen ihn aber zurück.

In Führung lag das US-Duo Trey Mullinax und Gary Woodland mit jeweils sechs unter Par.

(APA) / Bild: Imago