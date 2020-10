Straka startet mit 65er-Runde in Las Vegas

via

Der gebürtige Wiener Sepp Straka ist am Donnerstag mit einer 65er-Runde von sechs unter Par sehr gut in das PGA-Turnier der Golfer in Las Vegas gestartet. Dem 27-Jährigen gelangen sechs Birdies (Schlaggewinne), er musste aber kein einziges Bogey (Schlagverlust) hinnehmen. Damit wies er drei Schläge Rückstand auf den vorläufigen US-Spitzenreiter Bryson DeChambeau auf, den US-Open-Gewinner. Straka war Achter, rund die Hälfte der Spieler war aber noch nicht zurück im Clubhaus.

