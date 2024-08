Straka trotz Rückfalls in St. Jude weiter im Play-off-Feld

Golfer Sepp Straka ist beim ersten Play-off-Turnier im Rahmen des FedEx-Cups nicht über den 61. Platz hinausgekommen.

Der Österreicher spielte am Sonntag mit 73 seine schlechteste Runde bei dem Event in Memphis, so unterlief ihm etwa erneut ein Doppel-Bogey. Straka ist weiter Teil des elitären Feldes, das nun auf 50 Mann reduziert wurde. Der Sieg ging an den Japaner Hideki Matsuyama, der sich trotz Doppel-Bogeys an seinem Vorsprung festklammerte.

In der FedEx-Cup-Punktewertung ist der Olympia-Dritte Matsuyama hinter dem US-Duo Scottie Scheffler und Xander Schauffele auf Platz drei, Straka rangiert auf dem 24. Platz. Das nächste Turnier des Play-offs beginnt am Donnerstag in Castle Rock in Colorado.

(APA)

Beitragsbild: Imago