Straka und Schwab in Charlotte zum Auftakt abgeschlagen

via

via Sky Sport Austria

Die österreichischen Golfprofis Sepp Straka und Matthias Schwab haben ihre Auftaktrunde beim PGA-Turnier in Charlotte/North Carolina verpatzt. Der Wiener Straka spielte am Donnerstag eine 72er-Runde und lag im Zwischenranking mit einem über Par nicht in den Top 70, der Steirer Schwab hatte nach 13 Löchern sogar fünf über Par auf der Scorecard stehen und muss um den Cut zittern.

Lukas Nemecz platzierte sich beim World-Tour-Turnier in Rom nach seiner Auftaktrunde indes im Mittelfeld. Der Steirer spielte mit einer 71 eine Par-Runde und lag damit auf dem geteilten 41. Rang. Der Rückstand auf den in Führung liegenden Franzosen Matthieu Pavon betrug acht Schläge.

(APA) / Bild: Imago