Straka und Spitz bei Olympia dabei

Golf-Profi Sarah Schober verpasst Olympia in Paris denkbar knapp. Die Steirerin rutschte auf den letzten Drücker aus dem olympischen Top-60-Ranking des Internationalen Golfverbandes für die Sommerspiele. In der Vorwoche hatte die 32-Jährige noch in dieser Rangliste den 60. und somit letzten Platz, der zur Teilnahme berechtigt, belegt. Österreich wird damit aller Voraussicht nach nur durch Sepp Straka und Emma Spitz beim Olympischen Golfturnier vertreten sein.

Schon vor drei Jahren hatte Schober großes Pech in Sachen Olympia. 2021 verpasste sie ebenfalls die Top 60 äußerst knapp, rutschte aber kurzfristig durch Absagen noch ins Starterfeld. Die ÖGV-Golferin musste damals aber schließlich aufgrund der zu großen Reisestrapazen absagen. Auch dieses Mal könnte sich ein olympisches Hintertürchen durch Absagen für Schober, die ganz oben auf der Reserve-Liste steht, öffnen. Das werde aber womöglich wieder kurzfristig geschehen und würde noch der Genehmigung des ÖOC bedürfen, wie ÖGV-Sportdirektor Niki Zitny zur APA – Austria Presse Agentur sagte.

Bei den Männern verzichtet der ebenfalls startberechtigte Bernd Wiesberger auf eine Paris-Teilnahme. Die rot-weiß-roten Hoffnungen im Le Golf National ruhen damit auf PGA-Golfer Straka sowie Spitz, die erst am Wochenende auf der Ladies European Tour mit Platz sechs bei den Czech Open ihre starke Form demonstriert hatte.

(APA)/Bild: Imago