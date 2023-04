Straka verbessert sich in San Antonio um 20 Plätze

Golfer Sepp Straka hat sich auf der dritten Runde der Texas Open in San Antonio mit seiner zweiten 70er-Runde um 20 Plätze im Klassement verbessert.

Mit insgesamt 213 Schlägen und 3 unter Par geht der Österreicher vom 30. Rang aus in den Schlusstag. In Führung liegt mit 12 unter Par der US-Amerikaner Patrick Rodgers, der am Sonntag um seinen ersten Titel auf der PGA-Tour und eine Einladung für das nächste Woche beginnende Masters in Augusta kämpft.

Beim parallel stattfindenden Turnier der LIV-Tour in Orlando gelang auch Bernd Wiesberger eine Verbesserung. Der Burgenländer rückte mit einer 69er-Runde auf den 39. Platz vor. Brooks Koepka aus den USA ist mit einem Guthaben von drei Schlägen auf seinen nächsten Verfolger in Führung.

(APA)/Bild: Imago