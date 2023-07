Straka verpasst Cut in Blaine – Schwab über Linie

Der British-Open-Zweite Sepp Straka hat beim 3M Open in Blaine (Minnesota) den Cut verpasst.

Er lag nach zwei Runden mit jeweils einer 71 nur an der 111. Stelle. Matthias Schwab befand sich mit dem Gesamtscore von 138 gerade über der Cutlinie (59.). Ein paar Golfprofis mussten die Runde am Samstag noch zu Ende spielen, an der Wochenendqualifikation von Schwab wird sich aber nichts mehr ändern. Es führte der US-Amerikaner Lee Hodges mit 127 Schlägen.

(APA) / Bild: Imago