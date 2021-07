Golfprofi Sepp Straka hat beim PGA-Tour-Turnier in Detroit den Cut verpasst.

Der in der Vorwoche in Cromwell noch zehntplatzierte Austro-Amerikaner benötigte am Freitag wieder 72 Schläge, diese neuerliche Par-Runde war zu wenig für den Einzug in die beiden Finaltage.

Masters-Sieger Hideki Matsuyama aus Japan wurde indes positiv auf das Coronavirus getestet und aus dem Turnier genommen. Das gab die PGA am Freitag bekannt.

(APA).

