Straka verpasst Cut in San Diego

Österreichs Golf-Star Sepp Straka hat am Freitag beim PGA-Turnier Genesis Invitational in San Diego den Cut klar verpasst.

Nach den starken vergangenen Wochen hatte der 31-jährige Wiener schon in der Auftaktrunde mit einer 78 viel Boden verloren. Am Freitag konnte er sich auf dem Par-72-Kurs nur unwesentlich steigern. Straka schaffte nur eine 76er-Runde und scheiterte mit zehn über Par klar am Cut, der bei plus vier lag. In Führung liegt Davis Thompson (USA) mit 8 unter Par.

(APA) Foto: Imago