Straka verpatzt erste Runde bei PGA-Turnier in Mexiko

Golfprofi Sepp Straka hat den Auftakt in das PGA-Turnier in Playa del Carmen in Mexiko verpatzt. Der in den USA lebende Österreicher benötigte bei windigen und nassen Verhältnissen für die erste Runde 73 Schläge und lag mit zwei über Par nur an der 93. Stelle. Es führt bei der Mayakoba Classic der Schotte Russell Knox mit einer 65 (sechs unter).

Der 2. Tag des Mayakoba Classic aus Playa del Carmen heute Freitag ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 2.

(APA) / Bild: Getty Images