Straka vor PGA Championship in Valhalla im Formhoch

Golf-Ass Sepp Straka startet am Donnerstag bei der PGA Championship in Louisville/Kentucky (live auf Sky Sport Golf – streame mit dem Sky X-Traumpass) mit viel Rückenwind ins zweite Major-Turnier des Jahres. Österreichs Nummer eins befindet sich seit Wochen in bestechender Form. Diese will der Wiener nun auch auf den anspruchsvollen Kurs im Valhalla Golf Club bringen. Die Topfavoriten sind allerdings andere, nämlich Jungpapa Scottie Scheffler aus den USA und der Nordire Rory McIlroy.

Verlief Strakas Saisonstart zunächst holprig, so zeigt die Formkurve des 31-Jährigen seit April stark nach oben. Das lässt sich auch in den Ergebnislisten ablesen. Beim Masters landete der Weltranglisten-21. auf Platz 16, danach folgten auf der PGA-Tour die Ränge fünf, elf und acht. Den in den USA lebenden ÖGV-Star haben daher zahlreiche Golf-Portale als Tipp für einen Top-10-Platz auf dem Zettel.

Im Vorjahr hatte Straka die PGA Championship auf Rang sieben in der Weltklasse beendet, das will der zweifache Toursieger bei seinem vierten Antreten wiederholen. Er startet am Donnerstag auf den Back Nine, also mit Loch 10, in einem Flight mit dem Japaner Takumi Kanaya und dem Kanadier Nick Taylor. Straka wird auch auf Wetterfestigkeit geprüft werden, für Freitag und Samstag sind Gewitter und viel Regen prognostiziert.

Unbeeindruckt von den Begleitumständen spielt derzeit Scheffler. Der Texaner hat bei seinen letzten fünf PGA-Starts vier Siege eingelocht, darunter sein zweiter Masters-Triumph Mitte April. Der Weltranglisten-Erste gilt als erster Anwärter auf die Wanamaker-Tophy, die er im Vorjahr als Zweiter knapp verpasst hatte. Er teet in den ersten zwei Runden mit zwei weiteren aktuellen Major-Siegern auf – mit Wyndham Clark (US Open) und Brian Harman (British Open).

Scheffler reiste als frischgebackener Vater nach Kentucky, nachdem am Mittwoch vergangene Woche Sohn Bennett das Licht der Welt erblickt hat. „Es war nicht leicht, Montagfrüh das Haus zu verlassen“, gestand der 27-Jährige, der daheim durch den Nachwuchs auch über sein Leben sinnierte. „Ich habe meine Highschool-Liebe geheiratet und wollte immer Profigolf spielen, und jetzt bin ich hier. Ich saß da mit einem Neugeborenen im Arm und dem grünen Masters-Jackett im Schrank.“

Als erster Herausforderer von Scheffler, der heuer in all seinen 39 PGA-Runden nie über Platzstandard (Par) gespielt hat, gilt McIlroy. Der 35-Jährige, der seinen letzten Major-Sieg vor zehn Jahren in Valhalla feierte, kehrt nach zwei Turniersiegen in Topform nach Louisville zurück. „Ich habe dort schon einmal gewonnen. Es fühlt sich so an, als ob die Sterne ein wenig in einer Reihe stehen“, gab der 35-Jährige Einblick in seinen eigenen Golf-Kosmos. Ebenfalls gut in Schuss ist Titelverteidiger Brooks Koepka, der US-Amerikaner hatte zuletzt auf der LIV-Serie in Singapur triumphiert.

Am Start steht auch Publikumsmagnet Tiger Woods. Trotz seiner körperlichen Probleme hält der 48-Jährige Major-Titel Nummer 16 für realistisch. „Ich kann immer noch Schläge machen“, sagte der Kalifornier, die notwendigen Erholungsphasen würden aber immer länger. Auch für Woods ist Scheffler derzeit das Maß aller Golf-Dinge. „Wenn er schlecht puttet, landet er in den Top 10. Wenn er anständig puttet, gewinnt er. Und wenn er großartig puttet, spielt er alles in Grund und Boden. Er ist einfach ein großartiger Golfer.“

(APA) / Artikelbild: Imago